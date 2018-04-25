Литва – против назначения представителя РФ А. Прокопчука главой Интерпола

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Литва будет стремиться к тому, чтобы главой международной организации полиции Интерпола не был избран претендующий на этот пост представитель России Александр Прокопчук, заявило во вторник литовское министерство внутренних дел.

Если главой Интерпола будет избран представитель России Александр Прокопчук, то Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из этой организации, заявил во вторник литовский парламент.

«Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.

За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голосовавшего против, семь воздержались.

«Если руководителем Интерпола будет избран А. Прокопчук, то есть кандидат государства-члена, который постоянно злоупотребляет системой Интерпола и пользуется ею как инструментом политического давления и преследования, а не как правовым инструментом, и выдвигает должностное лицо, которое само внесло вклад в манипуляцию системой, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации, после которого будет тяжело восстановиться», – говорится в резолюции сейма.

Руководителя Интерпола будут избирать в среду.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в случае, если нынешний вице-президент Интерпола А. Прокопчук победит на выборах, «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы».

«Мы видим, что и ранее у России были попытки использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами», – цитируется в сообщении министр.

По данным Financial Times, А. Прокопчук — один из двух кандидатов на пост главы этой организации.

Кроме него, на эту должность претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.

Министр внутренних дел еще в июле обращался с письмом в генсекретарю Интерпола, информировав о возможных провокациях со стороны России, утверждает министерство.

Россия тогда заявила, что намерена начать досудебные расследования в отношении литовских прокуроров и судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Э. Мисюнас тогда в письме информировал, что Россия может пытаться получить через Интерпол ордеры на арест литовских должностных лиц.

Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.

BNS