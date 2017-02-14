Литва протянула руку гастарбайтерам

Правительство Литвы одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за рубежа. Однако некоторые оппозиционные политики предупреждают, что это может открыть путь более дешевой рабочей силе и остановить рост зарплат жителей страны.

Министерство экономики представило правительству список 27 профессий, в которых, по мнению Министерства, ощущается нехватка в стране. Людям этих специальностей будет легче трудоустроиться – им проще будут выдаваться разрешения, а работодателям не придется платить зарплату, превышающую среднюю в несколько раз, будет достаточно зарплаты, повышенной в полтора раза.

Пресс-секретарь премьера Томас Бяржинскас сообщил BNS, что правительство этот список одобрило. Составить подобный список кабмин обязывает принятый в прошлом году закон.

Министерство экономики утверждает, что такие изменения могли бы улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции. В списке этих профессий есть программисты, специалисты в сфере информационных технологий, инженеры различных сфер, техники. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что в Литве надеются дождаться больше украинских специалистов.

«Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польше. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться», – заявил премьер в интервью радиостанции Žinių radijas.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.

Член оппозиции в Сейме, экономист Аушра Мальдейкене утверждает, что в Литве можно найти людей, у которых есть необходимая квалификация, и тех, у кого есть потенциал для переквалификации. Она утверждает, что более дешевая рабочая сила из третьих стран становится искусственным барьером и остановит рост зарплат, повысит давление на общественный сектор – просвещение и здравоохранение.

«Лоббистам работодателей, дешевой рабочей силе в пользу предпринимателей открываются все двери, другая же часть общества остается за захлопнутыми дверьми», – считает Мальдейкене.

По словам политика, иммиграция из третьих стран может повысить напряжение в обществе, как это произошло в Великобритании.

Министерство экономики же утверждает, что в правовых актах достаточно предохранителей для сохранения уровня зарплат.

Правительство акцентирует данные Биржи труда о том, что 56 % опрошенных промышленных предприятий ощущают нехватку в квалифицированных специалистах.

По данным Департамента миграции, в начале этого года в Литве проживали 44,5 тыс. иностранцев – на 8% больше, чем год назад.

Последний опрос Евробарометра показал, что иммиграцию из третьих стран – не из ЕС – положительно оценивают 26% литовцев, отрицательно – 71%.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, правительство Литвы, Рабочая сила, Саулюс Сквярнялис, специалисты, трудоустройство, Украина