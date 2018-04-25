Литва рассчитывает до 2020 года присоединиться к газовому рынку

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В октябре Эстония, Латвия и Финляндия подписали Меморандум о взаимопонимании на общем рынке газа, а Литва всё ещё ищет компромисс относительно ценообразования, но заявляет о своей цели присоединения к общему региональному рынку газа к 2020 году.

«Цель Литвы, а также других стран Балтии и Финляндии — до 2020 года объединить отдельные национальные газовые рынки в региональную зону газового рынка и она не изменится. До этого момента многие работы, запланированные для создания региона регионального газового рынка, проводятся по графику. Переговоры по общим вопросам ценообразования затянулись дольше, чем ожидалось», — сказал BNS представитель литовской газотранспортной компании Amber Grid Данас Янулёнис.

«До 2020 года осталось больше года, и мы прилагаем все усилия для создания единой зоны в запланированный срок», — добавил он.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, утверждённый в конце 2016 года совместный план газового рынка Балтийских стран состоит из нескольких этапов, и по одному из них Литва всё ещё ищет компромисса.

«Неучастие в этом этапе не означает, что мы не будем участвовать в общем процессе создания единого газового рынка стран Балтии. Совместная работа продолжается и будет продолжаться, просто на данном этапе, разделяя издержки на инфраструктуру и выгоду, мы пока не можем участвовать в предлагаемых нами параметрах. Но план создания единого газового рынка до 2020 года остаётся», — заявил Ж.Вайчюнас.

Операторы стран Балтийского региона по передаче энергии говорят, что меморандум открыт для присоединения и других стран. По словам представителя латвийской сети Conexus Baltic Grid Даце Балтабола, Меморандум о взаимопонимании определяет общие принципы будущего объединённого союза Балтийского рынка.

«Литовский оператор передающих систем(Amber Grid — BNS) не подписал меморандум, поскольку для его участия требуются некоторые дополнительные решения. Но меморандум задуман как открытый для вступления любой страны, если основные принципы окажутся приемлемыми для неё», — сказала BNS Балтабола.

Айна Костер, представитель эстонского оператора электропередачи Elering, говорит, что Меморандум о взаимопонимании обеспечивает направление для дальнейших действий.

«Наша цель — единый рынок, в настоящее время мы говорим о Финляндии, Эстонии и Латвии. Этот шаг просто задаёт направление. Есть технические детали, которые необходимо согласовать, прежде чем все будет согласовано», — сказал BNS Костер.

По словам директора финской компании Baltic Connector Херкко Плит, меморандум о взаимопонимании показывает готовность Финляндии, Эстонии и Латвии продолжать переговоры с целью достижения соглашения о механизме интерсистемной компенсации операторов систем передачи (англ. Inter-TSO Compensation Mechanism, ITC).

«Мы ожидаем, что Литва позже присоединится к процессу рыночной интеграции», — сказал Плит в ответе BNS.

В свою очередь, финское предприятие природного газа Gasum на вопрос о том, как она оценивает возможность того, что рынок распределения газа в будущем охватит все три Балтийские страны Финляндию, заявило, что это возможно.

Операторы систем передачи природного газа Эстонии, Латвии и Финляндии Elering, Conexus Baltic Grid, Gasum и Baltic Connector 12 октября подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам, которые должны быть решены, если стороны решат в будущем гармонизировать региональные рынки газа. Меморандум призывает Эстонию, Латвию и Финляндию создать единый региона льный рынок природного газа до 2022 года.

BNS