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Литва размещает на международных рынках облигации сроком на 10 и 30 лет

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Правительство Литвы в пятницу начало размещение на международных рынках двух эмиссий облигаций – сроком на 10 и 30 лет. Какими будут объемы эмиссий, пока не ясно. Облигации сроком на 30 лет Литва размещает впервые.

Менеджер банка DNB по финансам предприятий и рынкам долгового капитала Миндаугас Матулайтис сказал BNS, что доходность эмиссии облигаций сроком на 10 лет индицируется на уровне примерно 1,1-1,15%, а облигаций сроком на 30 лет – на уровне 2,2%.

“Видимо, сильная положительная обратная связь с инвесторами определила то, что Литва решила разместить эмиссию сроком на 30, а не на 20 лет, как сообщалось сразу”, – сказал М. Матулайтис.

Литва в этом году намерена позаимствовать на зарубежном рынке около 1,75 млрд. евро.

BNS

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