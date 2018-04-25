Литва разрешит проживание в стране геям, заключившим браки за рубежом

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После решения Суда справедливости Евросоюза (ЕС) Литва меняет практику и теперь разрешит проживание в стране иностранцам, заключившим однополые браки с гражданами Литвы.

До этой поры подобные разрешения не выдавались со ссылкой на то, что в законодательстве Литвы браки между геями не признаются.

Однако Суд справедливости Евросоюза (ЕС) в июне объявил, что однополые партнеры из стран-членов Сообщества имеют право проживать в любом государстве ЕС, даже если оно не признает однополые браки.

«Теперь, если нужно будет принять решение, руководствуясь нынешней юриспруденцией, решение должно быть следующим — предоставить вид на жительство», — сказала в четверг журналистам глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Ранее литовские ведомства стояли на позиции, что желающие получить разрешение по праву на объединение семьи иностранцы должны были зарегистрировать заключенный в другой стране брак.

Конституционный суд во вторник рассмотрит дело о том, не была ли нарушена Конституция, когда Литва три года назад не предоставила вид на жительство белорусу, заключившему брак с литовцем в Дании.

BNS