Литва – самая пьющая страна в мире

Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый ее житель выпил в среднем 16 литров алкоголя.

Впереди планеты всей

Мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года стали жители Литвы. Такие данные привел журналистам в Вильнюсе директор Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.

По его словам, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя в пересчете на чистый этанол. «Это, по новейшим подсчетам, делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал Галеа.

Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя.

Представитель ВОЗ уточнил, что, по данным организации, лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. По словам Галеа, с первыми двумя Литва справляется неплохо, однако цены на алкоголь в стране считаются слишком доступными.

Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, объяснил применявшуюся методику.

10 июня 2016 г. по приказу главы Департамента статистики обновили методику подсчета употребления алкоголя в стране, из нее исключили дополнительные источники, а кроме того, оценку потока туристов и приграничной торговли. В соответствии с методикой, не учитывается алкоголь, выпитый туристами и проданный на границе. Однако подсчитывается алкоголь, выпитый литовскими туристами за границей.

Генеральный директор Департамента статистики Вилия Лапенене сказала, что ведомство руководствуется принципами объективности и профессиональной независимости от политических и других групп интереса. Кроме того, используется принцип прозрачности, все методики доступны для общества и меняют их лишь с учетом реальных и объективных перемен в стране.

Коалиция на волоске

Сейм сейчас обсуждает самые жесткие меры, направленные на борьбу с употреблением спиртного. Среди них — не только повышение возрастного ценза покупки алкоголя с 18 до 20 лет и сокращение времени его продажи, но и запрет торговли спиртным, включая пиво, даже в уличных кафе, что вызвало бурный протест владельцев.

Лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что состав правящей коалиции, в которую вместе с ними входят социал-демократы, зависит от того, как партнеры проголосуют за его предложения в рамках антиалкогольной кампании.

Некоторые предложения социал-демократы не поддерживают. Так, они против увеличения возрастного ценза для покупателей спиртного с 18 до 20 лет и не хотят одобрять запрет на продажу алкоголя в уличных кафе.

Карбаускис назвал ситуацию трагической и предупредил, что если партнеры по коалиции поддержат не все предложения Союза крестьян и зеленых, то он поставит вопрос об их работе в правящей коалиции.

Оппозиционная парламентская фракция консерваторов предлагает Сейму временно приостановить получившие неоднозначные оценки в обществе поправки к закону, которые направлены на серьезное ограничение доступа алкоголя.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис распространил заявление, в котором говорится: «То, какие проекты представили Комитет по вопросам здравоохранения и правительство, разочаровывает и удивляет. Изменения в законе должны опираться на четкую логику, что должно быть достигнуто: ограничить доступность алкоголя, запретить рекламу алкоголя и понизить ценовую доступность алкоголя. Доступность будет ограничиваться только за счет сокращения времени продажи алкоголя, а другие меры, такие, как запрет на продажу алкоголя в летних кафе или на массовых мероприятиях – это просто недоразумение, которое не принесет никакой реальной пользы и которое метит совсем не в ту группу общества”.

По его словам, консерваторы готовы поддержать ограничение времени продажи алкоголя – это было записано в их предвыборной программе.

Грозят штрафы

Министерство здравоохранения обращает внимание на то, что все лица, занимающиеся нелегальной деятельностью – продажей алкоголя после 22.00, будут наказаны согласно предусмотренному в законе порядку, и таких мест нелегальной торговли в итоге не должно остаться.

«Сегодня так называемые псевдобары имитируют деятельность кафе и баров и злоупотребляют установленным в законе порядком торговли алкоголем в заведениях общественного питания в ночное время. Таких мест, постоянно нарушающих законы, не должно остаться, и к этому будут приложены все усилия», — отметила заместитель директора Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян.

Из-за такой нелегальной деятельности страдают честные участники рынка общественного питания, жители, которые вынуждены терпеть последствия деятельности псевдобаров — шум и бушевание пьяных лиц, а также и сами клиенты таких мест, которые попадают в драки или становятся жертвами других преступлений, уверены в ведомстве.

Предлагается установить ответственность для продавцов псевдобаров и их клиентов за вынос алкогольных напитков из мест общественного питания в рабочие дни с 20.00 до 10.00 (по воскресеньям до 10.00 и с 15.00).

«Такое предложение снизит популярность таких мест — точно не каждый гражданин отважится покупать и выносить алкоголь в запрещенное время, потому что будет привлечен к административной ответственности, а большинство людей, воздержавшихся от таких покупок, скорее всего, на следующий день поблагодарят за мотивацию отказаться от покупки», — считает Г. Белян.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, алкоголь, ВОЗ, Гауден Галеа, Гражина Белян, штрафы