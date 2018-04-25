Литва скептически относится к идее Брюсселя об отказе от вето на налоги

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Литва не склонна одобрять предложение Еврокомиссии отказаться от принципа единогласного принятия решения по вопросам налоговой политики, утверждает вице-министр финансов Литвы Мигле Тускене.

Она отмечает, что целью таких предложений ЕК может быть гармонизация налоговой базы в ЕС.

Это предложение комиссия вынесла во вторник, и оно означает, что страны Евросоюза лишаться существующего сейчас права вето на неодобрение неприемлемых решений.

В литовском правительстве и в других государствах, находящиеся на периферии ЕС, преобладает мнение, что более низкие налоги позволяют сохранить конкурентоспособность на фоне сильной экономики Западной Европы.

Брюссель предлагает четыре этапа

По словам М. Тускене, дискуссии по поводу предложений ЕК пока только начинаются, однако уже сейчас Литва в этом вопросе настроена скептически.

«Комиссия выносит свое предложение на обсуждение, и сейчас оно лишь начинается, но наша основная позиция, очевидно, будет заключаться в том, что мы все же не хотим отказываться от единогласного принципа принятия решений в сфере налогов», – сказала BNS М. Тускене.

«Предусмотрены четыре этапа, определенные меры предлагается реализовать быстрее, а в некоторых сферах комиссия предлагает обсуждать до 2025 года. Времени действительно много, поэтому спустя один день после выдвижения предложения комиссии было бы слишком категоричного его принимать или отвергать. Все же, стартовая позиция Литвы по переходу к квалификационному большинству голосов является скептичной», – добавила вице-министр.

ЕК предлагает сначала отказаться от принципа единогласного принятия мер, которые призваны улучшить сотрудничество стран-членов и помощь в борьбе с налоговым мошенничеством, сокрытия налогов и уклонения от их уплаты, на втором этапе – при переговорах о налоговых мерах при борьбе с климатическими изменениями, в сохранении окружающей среды и общественного здоровья.

На третьем этапе новый порядок принятия решений может коснуться НДС и акцизов, а на четвертом — переговоров об общей консолидированной базе налога на прибыль и новой системы обложения цифровой экономики.

ЕК предлагает реализовать первый и второй этапы незамедлительно, а третий и второй до конца 2025 года.

Следующий шаг – гармонизация налогов?

По словам М. Тускене, реализация предложений ЕК может открыть путь инициативам по гармонизации налогов в ЕС.

«Я полагаю, что это тот путь и тот способ, которой постепенно от менее чувствительных для стран сфер, начинает с налогового администрирования и климатических изменений, которые, кажется, трудно не одобрить. Однако, таким образом, прокладывается путь к таким сферам, как НДС и акцизы, а затем и к прямым сферам, связанным с конкурентоспособностью стран – к общей базе налога на прибыль, обложению цифровой экономики», – отмечает она.

«Естественно, что это похоже на Троянского коня. Мы полагаем, что страны должны сохранить право самим решать определенные вещи, (…) сохранять возможность принимать решения в налоговой сфере, что единогласный принцип принятия нам и позволяет делать», — пояснила вице-министр.

Она отметила, что для реализации предложений ЕК, прежде всего, требуется единогласное одобрение Совета руководителей ЕС, а позднее всех национальных парламентов и Европарламента.

«Процесс, в любом случае, не будет легким и простым. Но, как я уже упоминала, это лишь начало дискуссии. Комиссия пытается менять правила игры, излагает свои аргументы, которые можно понять, но все страны следуют и своим интересам, что естественно», – сказал М. Тускене.

BNS