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Литва сможет расширить экспорт в ОАЭ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 15:00   |   Комментариев: 0

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) расширили список импорта литовских продуктов. Страна отныне будет впускать крупный рогатый скот, птицу, цыплят, яйца из инкубаторов и корма.

Литовская продовольственно-ветеринарная служба (ЛВПС) сообщила, что на этой неделе ОАЭ выдала два необходимых для этого сертификата. Литва ранее получила от ОАЭ разрешение на ввоз рыбных, мясных и молочных продуктов.

Литовские компании, желающие экспортировать продукцию в ОАЭ, обязаны обладать сертификатом Halal, обязательным для экспорта в мусульманские страны.

В прошлом году ЛВПС согласовал сертификаты экспорта различной продукции в семь стран: Японию, Алжир, Мексику, Канаду, Боснию и Герцеговину, Новую Зеландию и ОАЭ.

BNS

Метки: 

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