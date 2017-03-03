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Литва снова готовится к совместным с зарубежными странами закупкам лекарств

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в четверг и пятницу участвует в проходящей в Варшаве неформальной встрече министров здравоохранения стран Вышеградской группы, Хорватии, Литвы и Словении, на котором намечается достигнуть соглашения о совместных закупках лекарств.

Как сообщает Минздрав, страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с одной и то же проблемой высоких цен на лекарства, так что на встрече планируется подписать многосторонний меморандум соглашения о сотрудничестве в области справедливого ценообразования на лекарства с установлением доступных цен на лекарственные препараты.

Как сказала в четверг пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене, Литва надеется, что планирующийся к подписанию меморандум прежде всего позволит дешевле покупать дорогие патентованные лекарства.

“Мы надеемся, что уже в следующем году страны смогут сесть за стол переговоров с производителями”, – сказала BNS представитель министра.

BNS

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