Литва собирается отремонтировать транспортник Spartan

Ремонт пострадавшего в нынешнем марте во время инцидента транспортника ВВС Литвы Spartan намечен на январь. Стоимость работ – почти 700 тыс. евро.

Как проинформировало BNS Министерство обороны, новый пропеллер обойдётся почти в 544 тыс. евро (без НДС), остальные ремонтные работы – ещё в 140 тыс.

“Поскольку пропеллер был повреждён и ремонтировать его нецелесообразно, было решено установить новый”, – говорится в сообщении Минобороны.

В марте самолёт, стоявший на авиабазе в Шяуляй, под сильным напором ветра накренился и ударился в землю на взлётно-посадочной полосе. Как сообщал телеканал LNK, в результате этого были повреждены пропеллер самолёта, часть крыла и корпус. После аварии самолёт летать не мог.

Как утверждает министерство, ремонта Spartan произведёт изготовитель – итальянская инженерная компания Leonardo S.p.A.

BNS

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