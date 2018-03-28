Литва соболезнует

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила глубокие соболезнования народу России в связи с трагическим пожаром в российском городе Кемерово, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

«Президент Д. Грибаускайте выразила глубокие соболезнования народу России в связи с трагическим пожаром в Кемерово, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Глава страны пожелала стойкости родным и близким погибших», – говорится в пресс-релизе президентской администрации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, при котором погибли более 50 человек.

«Потрясен ужасным пожаром в Кемерово, особенно больно за утративших жизнь детей», — написал Л. Линкявичюс на русском языке в Twitter.

К посольству России в Вильнюсе жители Литвы приносят цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи. «Жители Литвы с Кемерово», «Дети, простите», «Кемерово, мы с тобой», – написано на рисунках.

28 марта в России объявлено Днем траура по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».

Инф. «ЛК»

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