Литва – страна «богачей» с зарплатой в 600 евро

Вы зарабатываете 600 евро в месяц? Должны радоваться: в масштабе Литвы вы – «богач».

Немногим более 600 евро это – средняя зарплата в Литве после вычета налогов. Мне кажется, что работающие люди, имеющие маленьких детей и финансовые обязательства, с такой зарплатой чувствуют себя как наши пенсионеры, которые за 30-40-летний трудовой стаж получают пенсии в 266 евро – такой в прошлом году была в Литве средняя пенсия по старости.

Прожить на эти деньги можешь, но чувствовать себя комфортно и надежно – вряд ли, потому что хочешь – не хочешь, ты должен стать настоящим виртуозом выживания.

Реальность совсем другая

Несмотря на это, люди понимают, что через тридцать лет, когда дождешься пенсионного возраста, будет ничуть не легче, а, может, и тяжелее, потому демографические прогнозы будущим пенсионерам ничего хорошего не сулят. Поэтому средний класс в Литве делает что может: экономит и затягивает ремни потуже, чтобы хоть крошечную часть доходов отложить на завтра – на обучение детей, на черный день и на старость.

Это подтверждает последнее исследование общества, которое провела компания Spinter tyrimai. Люди в Литве прекрасно понимают, какие вызовы им предстоят в будущем, и по своим возможностям делают все, что могут, только, увы, эти возможности пока что очень ограниченные.

Итоги этого репрезентативного исследования для некоторых наших политиков и общественных деятелей должны стать сейчас холодным душем – для тех, кто в конце прошлого года поднял в Литве настоящий хай: мол, через страхование жизни на будущее и на черный день накапливают преимущественно «богачи», поэтому якобы и государственное поощрение – возможность вернуть себе часть подоходного налога с населения из средств, предназначенных для накопления на учебу детей, а также на старость, – нужно срочно отменить.

Как вы знаете, государство побуждает людей делать сбережения на будущее, создавая возможность вернуть себе 15 проц. от взносов, уплаченных по страхованию жизни, которое постановлением правительства закреплено в качестве дополнительного инструмента по накоплению пенсии – вместе с пенсионными фондами третьей ступени.

Однако давайте посмотрим, что об этом говорит проведенное исследование: кто на самом деле больше всех накапливает на свое будущее и одновременно пользуется этим государственным поощрением, и вообще, нужно ли нашим людям такое поощрение?

А исследование всем скептикам должно открыть глаза, потому что оно четко показывает, что посредством страхования жизни на будущее в основном откладывает средний или даже более низкий класс: это люди, доходы которых на одного члена семьи составляют от 200 до 500 евро в месяц. На основании исследования таких жителей – самостоятельно заботящихся о своем будущем – 69%.

Значит, это исследование окончательно разрушает миф о том, что страхование жизни, через которое на будущее делают накопления около 400 тыс. жителей Литвы, – это услуга богатых.

Конечно, разве что мы живем в государстве, в котором «богачом» считается работающий человек, получающий зарплату 500-600 евро, который изо дня в день перебивается из последних, чтобы хватило не только на пропитание, кредит на жилье и на кружки для детей, но и чтобы удалось отложить хотя бы несколько десятков евро на черный день и на будущую пенсию.

Единственный рецепт

Итак, мы ведем речь не о каких-то богачах, а о нашем среднем классе – о той части общества, для которой поддержка и поощрение государства крайне нужны, чтобы самостоятельно заботиться о своем финансовом благосостоянии. Если они дополнительно не будут делать сбережения, и эти несколько десятков евро просто проедят, а тогда, на закате жизни, отработав всю жизнь и платя государству и «Содре» налоги, им останется только жевать черствый хлеб.

Потому что прогнозы очень четко говорят, что от государства через три-четыре десятилетия можно рассчитывать на пенсию, составляющую только 30-40% от трудовых доходов. Поэтому другого выхода, как только накапливать себе на старость самим, просто-напросто нет: так и надо планировать, что примерно 30% от имевшихся трудовых доходов на старости сам обеспечишь через выплачиваемую государством пенсию по старости, а другую, более значительную часть, – в течение нескольких десятилетий до пенсии придется накапливать самостоятельно. Это – единственный рецепт, как обеспечить себе в Литве достойную старость.

Этим простым правилом руководствуются и на Западе, и только поэтому их пенсионеры вместо того, чтобы считать каждый евро, как наши бедные сеньоры, на старости могут наслаждаться жизнью и путешествовать по всему миру.

Кстати, то, что поощрение делать накопления на будущее через страхование жизни – дело необходимое, считают 55% всех жителей Литвы и целых 83% жителей, застраховавших свою жизнь. Это подтвердило исследование Spinter tyrimai – первый репрезентативный опрос общественности, выполненный после последних намерений Сейма отменить возможность возвратить часть подоходного налога с населения жителям, которые заботятся о своем финансовом будущем через страхование жизни.

Итак, у нас есть результаты опроса, которые подают политикам сигнал: поощрение со стороны государства необходимо, потому что оно дает людям возможность не плыть по течению и уже сегодня взять на себя ответственность за свое финансовое будущее.

Исследование показало, что нация, прежде всего, рассчитывает на поддержку со стороны государства, но действительно не такого, что видели на исходе 2016 года, когда хлыстом замахнулись на единственную государственную поддержку людям Литвы, чтобы обеспечить достойную старость.

Поэтому мы можем еще раз порадоваться, что члены Сейма в последнюю минуту отказались от этих шагов и ограничились введением «потолка» для возврата подоходного налога с населения, хотя распространение закона не только на новые, но и на старые договоры нарушает принцип законных надежд части клиентов, побуждение делать сбережения все-таки сохранилось.

С введением «потолка» была ограничена максимальная сумма налогов, которую можно себе вернуть, платя взносы страхования жизни или в пенсионные фонды третьей ступени.

Известно, что, начиная с этого года, 15% подоходного налога с населения можно возвратить с общей суммы этих взносов, не превышающей 2000 евро в год, – это значит, что максимальная подлежащая возврату сумма не может превышать 300 евро в год.

Соседям – в три раза большие пенсии

«Потолок» действительно был нужен – мы закрыли путь воспользоваться государственным поощрением и тем жителям, которым под силу откладывать на накопления особенно большие суммы. Часть таких людей среди всех страхующихся – только маленькая горстка – но факт, что ложка дегтя в этом случае портит всю бочку меда.

Правда, есть и другая сторона медали: введенным «потолком» мы как бы программируем людей на то, какую сумму им стоит откладывать на свою достойную старость, а эта сумма сейчас далеко недостаточна – в Литве введен «потолок» в 2000 евро, в то время как в Эстонии это составляет 6000 евро. Кроме того, наши соседи намерены этот «потолок» еще повысить.

Жизнь не стоит на месте. Цены и прожиточный уровень растут, поэтому и мы уже сейчас должны думать о повышении «потолка» или о механизмах индексации.

В начале независимости стартовые позиции Литвы и Эстонии были очень близки, а сейчас разрыв налицо и он все увеличивается. Так, средняя зарплата в Эстонии сегодня более чем на треть выше, чем в Литве, средняя пенсия по старости больше на 45%.

Фундамент на будущее и на будущие пенсий эстонцы также заложили куда лучше: Эстония поощряет своих жителей выделять в качестве сбережений 500 евро в месяц, а Литва – немногим больше 150 евро. Это значит, что в целых три раза меньше.

Поэтому давайте не будем изобретать велосипед – давайте равняться на Эстонию, ведь очевидно, что дела у них идут куда лучше. Мы на правильном пути, и если сохраним это направление, то западное благосостояние станет реальностью и в Литве.

Артурас БАКШИНСКАС, президент Литовской ассоциации предприятий по страхованию жизни

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Артурас БАКШИНСКАС, Мнение, Средняя зарплата