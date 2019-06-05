Литва трезвеет: потребление алкоголя сокращается

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В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем употребил 11,2 литра легального алкоголя – на 1,1 литра меньше, чем в 2017 году (12,3 литра). Потребление алкоголя в стране сокращается шесть лет подряд, пик употребления был в 2011 и 2012 годах – 14,7 литра, сообщает BNS.

Показатели потребления легального алкоголя подготовлены с вычетом алкоголя, употребленного туристами, и алкоголя, приобретенного на пограничных пропускных пунктах, а также включая алкоголь, потребленный литовскими туристами за границей, сообщил предварительные данные Департамент статистики.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 5% меньше, чем в 2017 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 19,5% меньше), пива – 21,9 млн декалитров (на 5,9% меньше).

По данным прошлого года, розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2,1%. Наиболее значительно в Литве подорожало литовское пиво — на 4,8%, импортное пиво – на 4%, настойки – 3,9%, вермут – на 3,8%, произведенная в Литве водка – на 3,1%, между тем, виски подешевел на 2,5%. Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2018 года.

В Литве было произведено 0,963 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%) – на 6,7% меньше, чем в 2017 году.

Министр финансов Вилюс Шапока успокаивает, что, после того как в Эстонии на одну четверть был снижен акциз на алкоголь, а в Латвии намерены последовать примеру Эстонии, жители Литвы не бросятся в соседние страны покупать алкогольные напитки.

«Еще не время делать какие-то далеко идущие выводы», — сказал министр на правительственном часе в Сейме, отвечая на опасения либерала Гинтараса Вайчякаускаса, связанные с тем, что с 25 июля в Эстонии снижается акциз на алкоголь, а в Латвии намерены последовать примеру Эстонии.

«Даже если эстонцы осуществят свои намерения, все равно акциз в Литве будет ниже», — добавил В. Шапока. По словам министра, решения о снижении акцизов в Латвии еще не приняты: «Если говорить о латышах, то решений нет, только сформирована группы для оценки ситуации».

Поступления акцизов на алкоголь за четыре месяца в Литве заметно возросли. По данным Государственной налоговой инспекции, за это время декларировано 132,6 млн евро акцизов — на 43% больше, чем в прошлом году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ