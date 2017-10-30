Литва уважает и поддерживает территориальную целостность Испании

Литва уважает и поддерживает территориальную целостность Испанского Королевства, заявило министерство иностранных дел Литвы, реагируя на решение Каталонии объявить независимость.

“Литву и Испанию связывают дружественные двухсторонние отношения, Испания является важным партнером Литвы в Евросоюзе и НАТО”, – отмечается в опубликованном в субботу заявлении.

Одновременно МИД призвал правительство и ведомствам Испании “к конструктивному диалогу и поиску конституционного решения правовыми средствами”.

Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость региона от Испании, между тем Мадрид тут же принял решение ввести в этом пользующемся автономией регионе прямое правление.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призвал решать кризис с декларацией независимости Каталонии путем диалога, так как путь конфронтации будет означать беспорядки и жертвы.

“Видимо, возможности диалога не были до конца исчерпаны, а конституционное решение нужно найти. Что мы сейчас видим, так это противостояние или даже лобовое столкновение решений, и мы очень надеемся и желаем, чтобы это не перешло в физическую конфронтацию и насилие”, – сказал Л. Линкявичюс Литовскому радио в пятницу.

BNS

Метки: Каталония, Линкявичюс, Литва