Литва увеличит число видеокамер на границе с Россией

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Литва планирует расширить систему видеонаблюдения на границе с Россией, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы (VSAT).

Видеонаблюдение будет установлено на Кибартайской заставе. В настоящее время на участке протяженностью 38,6 километра контролируется только сам пограничный пункт и подходы к нему.

Предполагается, что имеющееся оборудование будет обновлено и соединено с новыми системами пограничного наблюдения. На Кибартайской заставе также появится местный центр управления.

Контракт на сумму 3,1 миллиона евро был заключен с менеджером по госзакупкам Telekonta. Работы планируют завершить к 31 января 2021 года.

Как отмечает VSAT, система видеонаблюдения является одним из наиболее эффективных методов контроля. Предполагается, что это позволит чаще предотвращать незаконные пересечения границы и контрабанду.

Длина литовско-российской границы составляет 294,4 километра. В настоящее время под видеонаблюдением пограничников Литвы находится 69 процентов границы. Власти рассчитывают увеличить этот показатель до 82 процентов.