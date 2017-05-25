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Литва увеличит свой вклад в миссии на Ближнем Востоке, говорит президент

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 25, 15:39   |   Комментариев: 0

Литва по мере возможностей будет увеличивать свой вклад в международные миссии и операции на Ближнем Востоке, объявила президент Даля Грибаускайте, которая в четверг принимает участие в саммите НАТО в Брюсселе.

“Мы сейчас участвуем и в Афганистане, и в Мали, и в Ираке, и, без всякого сомнения, по мере своих возможностей мы будем свой вклад увеличивать”, – сказала глава государства журналистам в Брюсселе.

Она не конкретизировала, какими мощностями Литва увеличит свой вклад в эти миссии и операции.

Семь литовских военных участвуют в Мали обучающей миссии Евросоюза (ЕС) и миссии ООН MINUSMA.

Представитель Объединенного штаба ВС Литвы, капитан Томас Пакальнишкис сказал BNS, что осенью в миссию MINUSMA должно быть отправлено подразделение охраны, сформированное из литовских военных – примерно 30 человек.

В обучающей миссии НАТО “Твердая поддержка” в Афганистане сейчас служит 21 литовский военный. Литва участвует в возглавляемой американцами коалиции против группировки “Исламское государство” Литва – отправила шесть военных инструкторов в Ирак.

На саммите НАТО, который состоится немного позже в четверг, по инициативе нового президента США Дональда Трампа основное внимание должно быть уделено вопросам финансирования обороня и роли альянса в борьбе с терроризмом.

BNS

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