Литва в цифрах

🔊 Воспроизвести

В октябре в Литве была инфляция 0,6%

В Литве в октябре была зафиксирована месячная инфляция 0,6%. Цены на потребительские товары и услуги в стране растут второй месяц подряд.

Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2017 года) составила 2,9% а среднегодовая инфляция была 3% (в сентябре – 2,4% и 3,1% соответственно).

Цены на потребительские товары за месяц повысились на 1%, на услуги — снизились на 0,4%, за год — выросли на 2,5% и на 4,1% соответственно.

В Литве сохраняется самая низкая инфляция в Балтийских странах. Годовая (12-тимесячная) инфляция в Литве остается самой низкой в странах Балтии, свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год (в минувшем месяце, по сравнению с октябрем прошлого года) поднялись на 2,9%, в Латвии — на 3,2%, в Эстонии — на 4,4%.

Литовский экспорт за девять месяцев увеличился на 7,6%, импорт – на 8,6%

Объемы литовского экспорта в январе-сентябре этого года составили 20,675 млрд евро, импорта — 22,749 млрд евро или соответственно на 7,6% и на 8,6% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Дефицит внешней торговли Литвы в этом году составил 2,074 млрд евро и был на 19,4% выше, чем год назад (1,738 млрд евро), сообщил Департамент статистики неокончательные данные.

Без учета минеральных продуктов экспорт за год увеличился на 7%, импорт — на 5,2%. Экспорт только товаров литовского происхождения вырос на 10,4%, а без учета минеральных продуктов — на 8,8%.

Главными партнерами Литвы по экспорту были в этом году Россия (13,8%), Латвия (10%) и Польша (8,2%), по импорту — Россия (14,6%), Германия (12,1%) и Польша (11,4%). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Германию (9,2%), Польшу (9,2%), США (8,4%).

Уровень безработицы в Литве в 3-ем квартале – 5,9%

Уровень безработицы в Литве в 3-ем квартале этого года был 5,9% или на 0,7 проц. пункта ниже, чем в январе-сентябре прошлого года, показывают данные исследования занятости, проведенного Департаментом статистики.

За квартал (в июле — сентябре по сравнению с таким же кварталом этого года) уровень безработицы в стране не изменился. Безработица среди мужчин в 3-ем квартале была 6,2%, среди женщин – 5,6%.

Число безработных в 3-ем квартале было 86,7 тыс. — за квартал их число выросло на 0,7 тыс. (0,9%), а за год сократилось на 8,8 тыс. (9,2%).

Рынок нелегальных сигарет в Литве уменьшился на 3%

Согласно новым данным исследования «пустых пачек», проведенного компанией Nielsen, сейчас нелегальные сигареты занимают в Литве 16,5% рынка табачных изделий.

В прошлом году контрабандные сигареты составили 19,6% рынка.

Криминальная служба таможни говорит, что тенденция к уменьшению черного рынка табачных изделий отмечается и в соседних странах: в Польше нелегальные сигареты составляют 12,3% рынка табачных изделий, в Эстонии — 12,8%.

Однако в соседней Латвии черный рынок табачных изделий растет и сейчас составляет 22,8%. По данным исследования «пустых пачек», проведенного в середине этого года, нелегальные сигареты занимали 21,1% латвийского рынка. Это самый высокий процент нелегальных сигарет на рынке среди всех стран-членов Евросоюза (ЕС).

Криминальная служба таможни сообщает, что за девять месяцев начала 280 досудебных расследований относительно контрабанды или незаконного распоряжения подакцизными товарами.

Задержано 80 млн единиц (4 млн пачек) контрафактных сигарет и 93 тонны нелегального табака. Общая стоимость курева достигает почти 15 млн евро.

Больше всего – 44% – сигарет таможенные криминалисты задержали на границе с Белоруссией.

На границе с Россией задержано 17% контрабанды сигарет, на границе с Латвией — 1%.

Между тем внутри страны было задержано 38% контрафактных сигарет. Все нелегальные склады с такой продукцией обнаружены в пограничных с Польшей регионах.

Как сообщает таможня, среди задержанных сигарет преобладают белорусские — с акцизными марками этой страны задержано 54% курева (46% нелегальных сигарет было без акцизных марок).

BNS