Литва «вляпалась» в «дело Скрипаля»

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что причастность России к «делу Скрипаля» не подтверждена на все сто процентов, и призывает Великобританию «предоставить неоспоримые доказательства».

«Я считаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны дать ясный ответ и поставить точку в этом деле, так как сейчас существует высокая вероятность, что этот шаг осуществлен с российской стороны, но высокая вероятность не является стопроцентным подтверждением факта. Я надеюсь, что специалисты, расследующие это дело, смогут предоставить неоспоримые доказательства», — сказал Сквярнялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Премьер также прокомментировал высылку из России литовских дипломатов. «Не надо быть наивными, иных действий не может быть», – заявил Сквярнялис. По его словам, это обычная практика. Он также отметил важность «координированного ответа» западных стран и солидарности с Великобританией.

«Санкции в отношении России показывают, что для большинства стран очень важно беспрекословное соблюдение международных норм. Методы, использованные в Великобритании, совершенно неприемлемы. Ответ показал, что это не только проблема России и Великобритании. Это существенное дело», – добавил Сквярнялис.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в передаче Savaitė общественного транслятора LRT заявил, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис, говоря об отсутствии стопроцентного подтверждения причастности России к «делу Скрипаля», высказал «не вполне законченную мысль».

«Премьер-министр заявил, что нет стопроцентной уверенности в том, что Скрипаль был отравлен Россией. Также он делал и другие заявления раньше, которые приводили к бурным дискуссиям, — в частности, о том, что надо воссоздать межправительственную комиссию с Российской Федерацией. Как вы думаете, ко времени ли эти дискуссии?» — спросил журналист.

«Это, возможно, не вполне законченная мысль. Я не сомневаюсь и знаю, что мнение премьера такое же, он точно не сомневается в расследовании наших партнеров-британцев, в их выводах и допущениях», — заявил Линкявичюс.

Посольство России в Литве обратило внимание на высказывания министра Линаса Линкявичюса и дало свой комментарий: «Использованная странами ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное, голословное обвинение в адрес Российской Федерации. Сожалеем, что Литва предпочла пойти в авангарде очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками.

Короче говоря, британцы сели в лужу с провокацией вокруг «дела Скрипалей», куда добровольно забрался и официальный Вильнюс и не хочет оттуда выбираться».

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заявил, что главный аргумент Великобритании о причастности России к «делу Скрипаля» рассыпался на глазах.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в центре города Солсбери без сознания. Лондон бездоказательно утверждает, что их отравили веществом А234 «Новичок», и обвиняет в этом Россию. Москва категорически отрицает свою причастность к данному инциденту.

Тем временем 10 апреля дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы. Об этом во время пресс-конференции заявила Кристин Бланшар, главный врач больницы, где Юлия и ее отец Сергей Скрипаль проходили лечение, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел телеканал Sky News. По ее словам, оба пациента очень хорошо реагировали на лечение, но Юлия поправлялась «немного быстрее». «Юлию уже выписали из больницы. Она попросила СМИ уважать ее частную жизнь, и я хотела напомнить об этой ее просьбе», — сказала Блашар. По ее словам, выписка не означает, что лечение Юлии Скрипаль окончено, но говорит о «значительном прогрессе» в ее выздоровлении. Глава медучреждения сообщила, что Сергей Скрипаль также идет на поправку. «Хотя он поправляется медленнее, чем Юлия, мы рассчитываем, что его также смогут выписать из больницы после окончания лечения», — сказала Бланшар.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Саулюс Сквярнялис, дело Скрипаля