Литва вместе с Латвией призовет ЕС бороться за ловлю у Шпицбергена

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Литва рассматривает возможность присоединиться к правовой борьбе Латвии с Еврокомиссией в решении спора о праве вести лов крабов в водах норвежского архипелага Шпицбергена.

Вице-министр сельского хозяйства Дарюс Лютикас отметил, что Норвегия с 2016 года не разрешает судам Евросоюза ловить крабов в этой зоне.

«Суть в том, что у Латвии есть спор с Норвежским Королевством по возможности рыбачить в водах Шпицбергена. Согласно международным договорам, как Латвия, так и Литва могут получить такую возможность, поскольку право на это имеют», — сказал BNS Д. Лютикас.

По его словам, Латвия недовольна тем, что Еврокомиссия более чем за два года не смогла разрешить спорт, и считает, что он должен решаться в суде.

«Евросоюз одобряет позицию Латвии и других стран, но не прибег к мерам по разрешению этого спора судебным путем. Этот вопрос не был решен обменом нотами, переговорами», — сказал замминистра.

В среду Кабмин Литвы обсудит, поддержать ли Латвию в суде.

«Литва также хотела бы подключиться к этому делу, поскольку это влияет на литовских хозяйственных субъектов, конкурентоспособность и правовые интересы. Мы считаем, что позиция Норвегии несправедлива», — сказал Д. Лютикас.

Норвегия и ЕС по-разному трактуют подписанное в 1920 году соглашение по Шпицбергену, которым хозяином архипелага признана Норвегия. Последняя считает, что обладает исключительным правом решать вопрос о ловле на морском дне вокруг островов, где живут крабы, однако ЕС с этим не согласен, и по своему усмотрению выдает лицензии на ловлю краба в этой зоне.

Некоторые специалисты считают, что спор по поводу ловли крабов может повлиять и на добычу нефти и газа в этой зоне.

BNS