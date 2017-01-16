Литва во вторник подпишет соглашение о статусе военных США

Литва и США во вторник подпишут договор о статусе американских военных, сообщило министерство обороны.

“Этот договор, в которым стороны обязуются строго соблюдать взаимные оборонные обязательства, 17 января в Минобороны подпишут глава литовского оборонного ведомства Раймундас Кароблис и посол США Энн Холл”, – говорится в сообщении.

Во вторник такой договор с США подпишет и Эстония. Латвия подписала его на минувшей неделе.

Переговорщики Балтийских стран и США стремились к подписанию документа до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа, поскольку с началом работы новой администрации этот вопрос мог быть смещен в конце политической повестки.

Подготовка двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны, называемое военными и дипломатами “двусторонним договором SOFA”, началась по инициативе США. Это соглашение определяет статус военнослужащих США и их семей. Подписываемый Литвой договор вступит в силу после того, как будет ратифицирован в сейме.

В соответствии с соглашением, США предоставляется право судить совершивших преступления военных, но предусматривается исключение – что Литва может перенять юрисдикцию в особенно важных для нее вопросах. Соглашение также предусматривает право США пользоваться определенными военными объектами, хотя они остаются собственностью Литвы.

Такие договоры США подписывают со многими странами, в которых дислоцированы их военные. Представители системы обороны Литвы отметают сомнения в том, что так Литва отказывается от своего суверенитета. “Мы принимаем военных именно для того, чтобы они помогли защитить наш суверенитет”, – сказал сотрудник оборонного ведомства.

Как и в прежние годы, в следующем году в Литве будет размещена рота американских военных, для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.

BNS

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