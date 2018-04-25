Литва воздержалась при голосовании по резолюции ООН, осуждающей Израиль

Литва воздержалась при голосовании в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, которая осуждает Израиль за жертвы среди палестинцев в секторе Газы.

За эту резолюцию поздно вечером в среду проголосовало 120 стран, восемь было против, 45 государств воздержались.

От огня израильских военных во время протестов у границы сектора Газы за последние месяцы погибло как минимум 129 палестинцев.

В подготовленной арабскими странами резолюции осуждается чрезмерное и непропорциональное применение силы Израилем против мирных палестинцев и содержится призыв принять меры к защите палестинцев в Газе и на оккупированном Западном берегу.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что документ несбалансирован, так как в нем не отражена ответственность контролирующего сектор Газы движения исламистов Hamas.

«Жертвы среди гражданского населения неприемлемы и, призывая Израиль не применять чрезмерную силу, мы понимаем, что у Израиля есть право на самозащиту», — сказал в четверг Л. Линкявичюс BNS.

«При оценке действий определенную ответственность нам следует возлагать на Hamas и другие террористические группировки, так как они используют женщин и детей в качестве живого щита во время своих провокаций», — добавил министр.

«Эта резолюция несбалансирована и не будет способствовать стабильности. Не давая оценку провокационным действиям Hamas, мы совершаем ошибку и не может поддержать такую резолюцию», — сказал Л. Линкявичюс.

Л. Линкявичюс сказал, что накануне голосования обсудил эту позицию по телефону с министром иностранных дел Турции.

Резолюции Генассамблеи ООН не являются обязывающими и имеют скорее символическое решение.

Позиции стран — членов ЕС традиционно разошлись — 12 стран голосовали «за», 16 воздержались.

BNS