Литва возобновила экспорт свиней в Польшу

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После двухмесячного перерыва Литва возобновила экспорт живых свиней в Польшу. Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в понедельник сообщила, что 3 февраля на бойню в Польшу вывезено 180 животных из хозяйства в Панявежском районе.

«Проблемы с экспортом свиней мы устранили оперативно. На встрече с государственными ветеринарными специалистами соседней страны мы согласовали единые принципы и процедуры оценки риска африканской чумы свиней (АЧС)», — сказал для пресс-релиза глава ГПВС Дарюс Рямяйка.

Польша в декабре ввела запрет на ввоз литовской свинины и свиней, которые были выращены во второй зоне АЧС — там, где были найдены павшие от АЧС дикие кабаны. Правительство Литвы назвало это решение необоснованным, потому что в стране соблюдаются все стандарты безопасности, и предупредило, что может ввести ответные меры и ограничить импорт из Польши.

В 2018 году в Польше было зарегистрировано 109 вспышек АЧС на свинофермах, а в Литве — 51, в Польше уничтожено 25,4 тыс. животных, в Литве — 22,7 тыс.

BNS