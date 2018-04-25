Литва вступает в дело ЕС по продуктам, похожим на игрушки

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Литовское правительство постарается убедить суд Евросоюза в том, что государства-члены могут запретить торговлю продуктами, которые по своему внешнему виду могут быть перепутаны с игрушками, и представлять таким образом опасность для здоровья детей. ч

В среду Кабинет министров решил представить свою позицию в деле о распространении германских продуктов в Португалии.

«Было решено, что Литва присоединится к делу. Я считаю, что было бы логичным, если бы у государства было бы такое право оценивать продукты с точки зрения возможного вреда», — заявил журналистам в правительстве министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Дело было начато, когда португальские власти конфисковали моющие средства и туалетные блоки в форме куклы и доски для серфинга.

По данным А. Вяриги, в Литве не было конкретно этих продуктов, в отношении которых ведется разбирательство.

«Это больше теоретический спор на будущее», — сказал министр.

Находящийся в Люксембурге суд ЕС должен высказать свое мнение о соответствии законодательству ЕС запрета на продажу этих товаров, если на их упаковках указано точное назначение товаров.

Литовское правительство обещает добиваться того, чтобы суд ЕС не ограничивал права государств-членов прибегать к мерам по устранению опасных продуктов с рынка.

Он также отметил, что количество случае отравления детей этими продуктам на данный момент достаточно велико.

Статистика свидетельствует, что за год в Литве моющими средствами отравляются около 60 детей в возрасте до четырех лет.

Литва представит в суде позицию о том, что государство, импортирующее продукты может запретить торговлю опасными товарами, напоминающими игрушки, однако из оборота нельзя изымать те продукты, которые напоминают предметы иного предназначения, но не являются опасными для здоровья.

BNS