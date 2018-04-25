Новости

Литва вступает в дело ЕС по продуктам, похожим на игрушки

Литовское правительство постарается убедить суд Евросоюза в том, что государства-члены могут запретить торговлю продуктами, которые по своему внешнему виду могут быть перепутаны с игрушками, и представлять таким образом опасность для здоровья детей.  ч

В среду Кабинет министров решил представить свою позицию в деле о распространении германских продуктов в Португалии.

«Было решено, что Литва присоединится к делу. Я считаю, что было бы логичным, если бы у государства было бы такое право оценивать продукты с точки зрения возможного вреда», —  заявил журналистам в правительстве министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Дело было начато, когда португальские власти конфисковали моющие средства и туалетные блоки в форме куклы и доски для серфинга.

По данным А. Вяриги, в Литве не было конкретно этих продуктов, в отношении которых ведется разбирательство.

«Это больше теоретический спор на будущее», — сказал министр.

Находящийся в Люксембурге суд ЕС должен высказать свое мнение о соответствии законодательству ЕС запрета на продажу этих товаров, если на их упаковках указано точное назначение товаров.

Литовское правительство обещает добиваться того, чтобы суд ЕС не ограничивал права государств-членов прибегать к мерам по устранению опасных продуктов с рынка.

Он также отметил, что количество случае отравления детей этими продуктам на данный момент достаточно велико.

Статистика свидетельствует, что за год в Литве моющими средствами отравляются около 60 детей в возрасте до четырех лет.

Литва представит в суде позицию о том, что государство, импортирующее продукты может запретить торговлю опасными товарами, напоминающими игрушки, однако из оборота нельзя изымать те продукты, которые напоминают предметы иного предназначения, но не являются опасными для здоровья.

BNS

Добавить комментарий