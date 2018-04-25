Литва выбрала своего представителя на «Евровидение – 2019»

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Конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Тель-Авиве. Литва выступит 16 мая во втором полуфинале. Литву представлять на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2019» будет 28-летний исполнитель Юрий Векленко с песней Run with lions («Беги со львами»). Финальный тур отбора среди литовских певцов транслировала LRT в субботу.

Отбор проходил с января, и в финал вышли восемь исполнителей. Сам Юриус получил 12 баллов, Моника Мария – десять баллов, группа Antikvariniai Kašpirovskio dantys – восемь баллов.

Также в финале за право представлять Литву боролись Юргис DID и Эрика Дженнигс , Ален Чикко , Генри и Томми Модрич , Юргис Брузга и Юстина Будайте-Юна.

После победы Юрий пообещал своим поклонникам оставаться скромным, а на самом конкурсе не разочаровать тех, кто поддержал его во время отбора. По словам певца, с этого момента он будет работать еще усерднее и к «Евровидению» «существенно улучшит» свое выступление.

Как заявил музыкант после победы, он старался не думать о победе, а сосредоточиться на выступлении, поскольку конкуренция была очень серьезной и до последнего момента было неясно, кто же поедет от Литвы на «Евровидение».