Литва выделила 50 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине

Литовское министерство иностранных дел выделило 50 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине.

Средства по 25 тыс. евро были переведены фонду ЮНИСЕФ и Международной организации миграции.

По данным ООН, конфликт в Восточной Украине непосредственно затронул более четырех миллионов человек, им требуется гуманитарная помощь, погибли более 10 тыс. человек.

В этом году МИД Литвы уже выделил 280 тыс. евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий в Украине, Сирии, Ираке, Йемене, Южном Судане, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне, Доминиканской Республике, палестинским беженцем на Ближнем Востоке и беженцам Мьянмы.

BNS

Метки: Литва, Помощь Украине, ЮНИСЕФ