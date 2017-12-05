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Литва выделила 50 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 05, 15:00   |   1 комментарий

Литовское министерство иностранных дел выделило 50 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине.

Средства по 25 тыс. евро были переведены фонду ЮНИСЕФ и Международной организации миграции.

По данным ООН, конфликт в Восточной Украине непосредственно затронул более четырех миллионов человек, им требуется гуманитарная помощь, погибли более 10 тыс. человек.

В этом году МИД Литвы уже выделил 280 тыс. евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий в Украине, Сирии, Ираке, Йемене, Южном Судане, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне, Доминиканской Республике, палестинским беженцем на Ближнем Востоке и беженцам Мьянмы.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (46.116.126.121) As пишет:
    2017 12 05 at 16:33

    Надеюсь все эти деньги пойдут на помощь Саакашвили.






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