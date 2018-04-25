Литва выделила средства Центральному фонду быстрого реагирования ООН

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В среду министерство иностранных дел Литвы сообщило, что выделило 20 тыс. евро Центральному фонду быстрого реагирования ООН для предоставления гуманитарной помощи.

Это фонд, учрежден для оперативного и слаженного оказания гуманитарной помощи ООН пострадавшим в стихийных бедствиях или вооруженных конфликтах.

Средства собираются в фонд за счет добровольных взносов, основными донорами являются государства-члены.

В прошлом году Литва также выделила в этот фонд 20 тыс. евро.

В целом, в этом году на гуманитарную помощь различным странам, в Центральный фонд быстрого реагирования ООН, Бюро главного комиссара по делам беженцев ООН Литва уже выделила 265 тыс. евро.

BNS