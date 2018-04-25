Литва выделила средства на гуманитарную помощь 4 странам

🔊 Воспроизвести

Министерство иностранных дел Литвы в четверг выделило 60 тыс. евро на гуманитарную помощь в Сирии, Мали, Сомали и Гватемале.

Через офис главного комиссара по делам беженцев ООН Сирии будет выделено 20 тыс. евро. Средства выделяются сирийским беженцам, которых сейчас в регионе около 5,6 млн, из них почти половина — дети.

По 15 тыс. евро будет выделено Мали и Сомали через Всемирную продовольственную программу, а 10 тыс. евро – на гуманитарную помощь пострадавшим от извержения вулкана. Ежемесячно через эту программу оказывается помощь 1,67 млн жителям Сомали и 0,35 млн жителей Мали.

Помощь правительству Республики Гватемалы выделяется непосредственно с учетом официальной просьбы страны. Последствия извержения вулкана затронули 1,7 млн жителей Гватемалы.

В 2018 году на гуманитарную помощь МИД выделил Украине, Йемену, Сирии, Сомали, Мали, Гватемале, палестинским беженцам, Бюро главного комиссара ООН по делам беженцев 245 тыс. евро.

BNS