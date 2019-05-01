Литва выделит гуманитарную помощь Венесуэле на 100 тыс. евро

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Литва выделит 100 тыс. евро для гуманитарной помощи Венесуэле в условиях кризиса. Правительство решило выделить эту сумму из государственного резерва. Помощь будет оказана через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) BNS.

Это единственная организация, которую власти Венесуэлы в конце марта 2019 года уполномочили для ввоза гуманитарной помощи в страну.

Ни одна другая организация не имеет права делать это, поскольку власти президента Николаса Мадуро опасаются, что гуманитарный груз является лишь предлогом для вторжения Соединённых Штатов в Венесуэлу.

В начале апреля IFRC объявила о Плане гуманитарной помощи в размере 50 млн швейцарских франков (43,8 млн евро) для народа Венесуэлы и несколько дней спустя обратился к премьер-министру Саулюсу Сквярнялису с просьбой о поддержке.

«По мнению Министерства иностранных дел, выделение средств IFRC будет напрямую способствовать предоставлению медицинской помощи и медицинских услуг венесуэльскому народу, конкретные области использования денег, выделенных Литвой определит IFRC», — говорится в ответе МИД.

По данным министерства, IFRC предоставляет возможность венесуэльскому Красному Кресту содержать восемь больниц и 33 клиники в стране.

Венесуэла переживает рецессию, которая продолжается уже более четырёх лет. Здесь не хватает самых необходимых вещей, таких как продукты питания или лекарства, в стране регулярно исчезает электричество.

ООН говорит, что четверть из 30 млн жителей этой страны нуждаются в срочной помощи.

В Венесуэле в настоящее время идёт конфликт за власть. Мадуро пытается сохранить свой пост, а несколько месяцев назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо был провозглашён президентом страны.

Он пытается заставить Н.Мадуро уйти в отставку, чтобы можно было создать переходное правительство и затем организовать новые президентские выборы.

Литва в этом споре поддерживает Х.Гуайдо.

BNS