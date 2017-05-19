Литва заинтересована в развитии диалога с гражданским обществом в России – министр ИД Л. Линкявичюс

Литва заинтересована в развитии диалога с гражданским обществом в России, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, встретившись с собравшимися в Литве представителями российской оппозиции.

“Человеческие связи между Европейским Союзом и Россией, между Литвой и Россией очень важны. Политика Кремля и россияне – не одно и то же”, – сказал Л. Линкявичюс, который встретился с российскими оппозиционерами на начавшемся в четверг в Вильнюсе Форуме свободной России.

Как сообщает МИД, пообщавшись с создателем движения “Открытая Россия” Михаилом Ходорковским, бывшим премьером России Михаилом Касьяновым, восстанавливающим в США здоровье после попыток отравить его Владимиром Кара-Мурзой, дочерью убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанной Немцовой, одним из ближайших соратников Б. Немцова Ильей Яшиным, вдовой отравленного Александра Литвиненко Мариной Литвиненко и другими общественными деятелями России, литовский министр подчеркнул, что Литва заинтересована в поддержании и развитии диалога и контактов с гражданским обществом в России.

Традиционный Форум свободной России с участием более ста политиков, общественных деятелей, академиков и журналистов из разных стран начался в четверг.

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Участники дискуссий оценивают тенденции развития России, экономическую ситуацию, обсуждают тему борьбы с российской пропагандой, другие вопросы.

BNS

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