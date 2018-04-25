Литва закупит новое противотанковое оружие Javelin

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Производимое в Аризоне оружие будет поставляться Литве, Украине, Эстонии, Австралии, Турции и Тайваню.

«Заключен договор с находящейся в Тусоне, штат Аризона, совместным предприятием Raytheon-Lockheed Martin Javelin о продаже военного оборудования за рубеж на сумму 307 535 950 долларов (Австралии, Литве, Турции, Тайваню, Украине и Эстонии) о продаже ПТРК Javelin», – говорится в опубликованном на минувшей неделе сообщении департамента обороны США.

Планы планируется реализовать до 31 августа 2021 года.

Литва и США подписали обновленное соглашение о ПТРК в июне.

Согласно этому договору, Минобороны Литвы за 20 млн долларов США, из которых 5 млн долларов — ассигнования США, приобретет ракеты, охлаждающие установки, которые будут предназначены для подразделений сухопутных сил Литвы, сообщили BNS в министерстве.

В 2002 году Литва стала первым иностранным государством, которое приобрело это оружие.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники, защищённых объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА). Ракета комплекса Javelin оснащена инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН), что реализует принцип «выстрелил-забыл». Таким образом обеспечивается большая безопасность военных, ведь пока летит ракета они могут менять диспозицию.

BNS