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Литва ждет специалистов из Украины – премьер

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 09, 14:00   |   Комментариев: 2

В связи с тем, что литовское правительство решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран, премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что в Литве надеются дождаться больше украинских специалистов.

“Если смотреть на статистику последних лет, то тех люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видм тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться”, – заявил премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.

В среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.158.2.140) Ха-ха пишет:
    2017 02 09 at 21:04

    А как же знание литовского языка? Украинцы срочно учат литовский язык? Сомневаюсь.

  2. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 09 at 15:17

    Главное,чтоб не ехали специалисты снайперского уклона,а вот где и какую работу они будут выполнять одному богу известно.Своих не могут обеспечить работой.Вот дела!






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