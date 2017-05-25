Литве необходимо ускоряться

Литва плохо усваивает поддержку ЕС финансового периода 2014-2020 годов, поэтому может замедлиться рост экономики страны и зарплат, а страна может потерять большую часть европейской поддержки. Об этом сообщило Министерство финансов Литвы.

После того, как правительство Литвы представило отчет о реализации программы действий на 2014−2020 годы и перераспределения средств, министерство утверждает, что с 2014 года выплачено 13% средств поддержки ЕС, выделенных Литве. Только в первом квартале 2017 года было использовано 48 млн евро — 4,8% от плана на этот год.

«Недостаточный темп использования средств негативно влияет на рост экономики страны и вызывает риск потерять средства на деятельность, находящиеся в резерве — 399 млн евро, или 6% от средств, которые ЕС в 2014-2020 годах выделил Литве. Сейчас резерв средств на деятельность составляет 146,9 млн евро», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Больше всего средств выплатили Министерству защиты окружающей среды (26% от всех средств, предусмотренных на 2014−2020 годы), Министерству социальной защиты и труда (23%), Министерству финансов (22%), Министерству транспорта и связи (21%), меньше всего — Министерству культуры и Министерству здравоохранения (по 1%).

По сообщению Министерства финансов, недостаточные инвестиции ЕС сокращают темп роста ВВП, повышают риск избыточного дефицита, замедляют рост зарплат, а при недостаточном сборе налогов, возможно, придется выделять меньше средств на общественные услуги и инициативы.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Министерство финансов Литвы, рост ВВП, статистика