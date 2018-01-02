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Литве предстоит уменьшить выбросы в атмосферу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 02, 10:00   |   1 комментарий

Литве к 2020 году предстоит уменьшить выбросы загрязнений в атмосферу, в связи с чем началась выработка Национального плана уменьшения загрязнения воздуха.

Министерство по вопросам окружающей среды надеется, что он поможет решить хотя бы часть связанных с загрязнением воздуха проблем – снизить заболеваемость людей, количество преждевременных смертей, объемы деградирующих из-за загрязнения экосистем.

План будет подготовлен в соответствии с директивой Европарламента и Европейского совета, устанавливающей, на сколько к 2020 и 2030 годам весь Евросоюз (ЕС) и каждое его государство должны уменьшить выбросы загрязнений в атмосферу по сравнению с 2005 годом. После достижения намеченных целей отрицательное воздействие загрязнений на здоровье людей в масштабе ЕС должно уменьшиться почти на 50%, сообщило Министерство по вопросам окружающей среды.

Литве к 2020 году предстоит на 55% уменьшить выбросы диоксида серы, на 48% – оксидов азота, на 32% – неметановых летучих органических соединений, на 20% – мелких твердых частиц, на 10% – аммиака, а за период с 2020 до 2030 года – еще дополнительно уменьшить на 5% выбросы диоксида серы, на 3% – оксидов азота, на 15% – неметановых летучих органических соединений, на 16% – твердых частиц.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. (178.140.249.150) Мыкола пишет:
    2018-01-02 at 12:47

    Не верю, что Литва в состоянии что-то ещё и выбрасывать. Разве что бездарных политиков штампует.






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