Литву могут обязать заплатить 300 миллионов евро Европейскому союзу

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Литва может заплатить 300 миллионов евро Европейскому союзу, если не представит национальный план по снижению загрязнения воздуха, сообщает LRT.

План предназначен для реализации Директивы ЕС, которая обязывает государства-члены разрабатывать, принимать и осуществлять национальные программы управления загрязнением воздуха с целью ограничения ежегодных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В соответствии с требованиями Директивы такое законодательство должно быть разработано и принято государствами-членами в первом квартале 2019 года, поэтому у Литвы осталось мало времени.

Отмечается, что этот план был подготовлен не литовским Министерством окружающей среды, а компанией Smart Continent LT, которая предложила самый дешевый способ выполнить обязательства перед ЕС в ходе открытого тендера.

Менеджер компании Андрияус Йержинскис рассказал, что в разработке плана принимали участие Министерство транспорта и коммуникаций и несколько частных компаний.

Руководитель отдела оценки качества воздуха Агентства по охране окружающей среды Зита Шилене отметила, что в Литве контроль качества воздуха ведется с 2002 года.

«Есть страны, которые чище, например, в некоторых случаях скандинавские страны или Ирландия. Однако Литва чище, чем Польша, Италия, Румыния, Болгария или даже такие большие страны, как Германия, Франция и Испания. У этих стран больше проблем, чем у Литвы», — подчеркнула Шилене.

Она также отметила, что абсолютно все жители страны несут ответственность за чистоту воздуха. Оказывается, независимо от того, где сбрасываются загрязняющие вещества, они могут перемещаться на тысячи километров по всей Литве и даже в соседние страны.

В период с 2020-го по 2030 год ЕС поставил дополнительные цели по снижению загрязнения воздуха. Например, потребуется снизить содержание твердых частиц в воздухе еще на 36 процентов, а оксида азота еще на 51 процент.

Осенью Министерство окружающей среды обратилось ко всем муниципалитетам Литвы с предупреждением о повышении уровня загрязнения воздуха.

Данные, полученные в результате государственного экологического мониторинга, подтверждали, что количество твердых частиц в воздухе увеличилось.

Особенно сложная ситуация в Клайпеде, поскольку город является одним из промышленных центров. Здесь местные жители постоянно обращаются с жалобами к районным властям и даже выходят на митинги, чтобы литовские власти обратили внимание на экологическое состояние области.