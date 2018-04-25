Литву ожидают две самые холодные ночи этой зимы

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В предстоящую ночь термометры в Литве опустятся до 18–20 градусов мороза только в восточных районах страны, а в ночь с четверга на пятницу мороз в 14-19 градусов ожидается в большинстве районов, прогнозирует Литовская гидрометеорологическая служба.

«Самые холодные ночи ожидаются со среды на четверг и с четверга на пятницу. Пока это самые холодные ночи этой зимы», – сообщила BNS в среду синоптик Маргарита Киркляускайте.

По ее словам, в четверг ночью 18–20 градусов мороза ожидается в восточной части страны – в Вильнсском и Утянском районах – в деревнях и на хуторах, а в городах температура упадет до 17 градусов мороза.

В Центральной Литве – в Каунасском, Мариямпольском, Панявежском районах – столбики термометра опустятся до 12-16 градусов ниже нуля.

В Западной Литве должно быть от 6 до 11 градусов мороза. Синоптики отмечают, что сильные морозы сохранятся и в четверг днем.

По словам М. Киркляускайте, тепло в Литву вернется в пятницу, однако возможно придут и осадки. В западных районах возможны опасные явления — дождь при холоде, гололед, сильный ветер.

BNS