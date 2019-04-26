Литву посетил М.Вебер, кандидат от правых в лидеры ЕС

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В Литву в четверг прибыл немецкий политик Манфред Вебер, кандидат от правых на пост председателя Европейской комиссии.

В ходе визита он обсудил повестку дня Европейского союза (ЕС) с президентом страны Далей Грибаускайте, руководством оппозиционной партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, представителями бизнеса и СМИ.

Встреча с главой Европейской народной партии была проведена за месяц до выборов в Европейский парламент, поэтому большое внимание было уделено совместным усилиям по предотвращению внешних злонамеренных попыток повлиять на волю народа ЕС и вмешаться в демократический избирательный процесс.

По словам главы государства, Европа сталкивается со многими проблемами, которые могут вызвать недоверие граждан к политикам и повысить их уязвимость перед популистской риторикой. Вот почему сейчас как никогда важно твердо защищать общеевропейские ценности, которые лежат в основе долгосрочного процветания и безопасности в Европе.

Президент также подчеркнула, что затяжные «Brexit» не должны нарушать легитимность работы и принятия решений институтами ЕС, включая Европейский парламент, и что, как было согласовано на последнем Европейском совете, Британия должна будет провести выборы в Европейский парламент.

На встрече также обсуждались вопросы европейской безопасности и обороны. По словам лидера страны, Европейский Союз должен укреплять военную мобильность, обеспечивая адекватное финансирование из нового семилетнего бюджета ЕС, увеличивая кибербезопасность и борясь с враждебной пропагандой и дезинформацией.

Литва активно участвует в проектах расширения сотрудничества ЕС в сфере безопасности и обороны (PESCO). По нашей инициативе создается кибернетические силы быстрого реагирования ЕС. Литва также участвует в проекте по усилению военной мобильности, поддерживает инициативу по введению санкций ЕС за киберпреступность.

М.Вебера кандидатом на пост председателя Европейской комиссии выдвинула объединяющая правоцентристов Европейская народная партия.

Новый состав Европейской комиссии будет сформирован после выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая.

BNS