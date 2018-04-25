Литву посетила с официальным визитом новая президент Грузии

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В четверг в Вильнюс с официальным визитом прибыла новая президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщило президентское ведомство Литвы.

Руководитель Грузии прибыла с официальным двухдневным визитом и встретитсялась с президентом Далей Грибаускайте. Также запланированы встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом, спикером сейма Викторасом Пранцетисом.

На встречах будут обсуждаться двухсторонние отношения, интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО, реализуемые этой страной реформы, положение в Абхазии и Южной Осетии.

«Литва и Грузия – это государства, которым непосредственно и одним из первых приходится сталкиваться с гибридными угрозами, поэтому во время визита большое внимание будет уделено усилению ответа на них», – говорится в сообщении.

Президенты двух стран посетят Национальный центр кибернетической безопасности Литвы. В рамках визита министры обороны двух стран подпишут декларацию намерений сотрудничества в сфере кибернетической безопасности.

С. Зурабишвили была избрана президентом Грузии в ноябре прошлого года.

BNS