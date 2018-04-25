Литву посетит глава парламента Польши

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На этой неделе Литву посетит председатель сейма Польши Марек Кухчиньский.

Он примет участие в открытии выставки «Польша. Традиции парламентаризма до 1791 года», сообщили BNS в секретариате председателя литовского парламента.

Также намечена встреча гостя с главой сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

После встречи делегация во главе с польским спикером осмотрит выставку во Дворце правителей «Литва, моя Родина… Адам Мицкевич и его поэма «Пан Тадеуш», которая посвящена столетию восстановления государственности Литвы и Польши.

В последний раз М. Кучихчиньский находился в Вильнюсе в марте этого года, поздравлял Литву с восстановлением независимости. Тогда он призвал литовских политиков укреплять не только двухстороннее, но и региональное сотрудничество.

BNS