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Литву посетит министр обороны Украины

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 12:00   |   Комментариев: 0

В четверг в Литву прибудет министр обороны Украины Степан Полторак, с литовскими должностными лицами он обсудит вопросы сотрудничества.

Как сообщила BNS пресс-секретарь министра обороны Литвы Вита Раманаускайте, в рамках двухдневного визита С. Полторак встретится с председателем сейма Виктором Пранцкетисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

После встречи с министром обороны Раймндуасом Кароблисом, которая состоится в пятницу, планируется пресс-конференция.

Украинский министр также посетит Пабраде (полигон под Вильнюсом), где будет наблюдать за ходом международных учений сил спецопераций “Пылающий меч”. В этих учениях принимают участие и украинские военные.

Литва направила в работающую в Киеве Группу советников НАТО по оборонным реформам. Литовские инструктора в Западной Украине помогают готовить украинских военных, которые с 2014 года воюют с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

BNS

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