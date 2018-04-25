Литву посетит президент Грузии

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В четверг Вильнюс посетит президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщила администрация главы литовского государства.

Руководитель Грузии прибывает с официальным двухдневным визитом и встретится с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, спикером сейма Викторасом Пранцетисом.

На встречах будут обсуждаться двухсторонние отношения, интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО, реализуемые этой страной реформы, положение в Абхазии и Южной Осетии.

«Литва и Грузия – это государства, которым непосредственно и одним из первых приходится сталкиваться с гибридными угрозами, поэтому во время визита большое внимание будет уделено усилению ответа на них», – говорится в сообщении.

Президенты двух стран посетят Национальный центр кибернетической безопасности Литвы. В рамках визита министры обороны двух стран подпишут декларацию намерений сотрудничества в сфере кибернетической безопасности.

Руководитель Грузии также побывает на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где почтит память борцов за свободу Литвы, осмотрит в Доме сигнатариев Акт о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.

С. Зурабишвили была избрана президентом Грузии в ноябре прошлого года. На выборах она баллотировалась как независимый кандидат, но ее поддерживала правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». В 2003 году была назначена министром иностранных дел, но через год в связи с разногласиями с правящими была уволена. С этого времени она стала одной из наиболее острых критиков Михаила Саакашвили.

Справка

В Литве утвердили альтернативное название Грузии — Сакартвело. Аутентичное название страны отныне можно использовать в официальных документах. До сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija. Альтернативный вариант названия утвердила государственная комиссия по литовскому языку. Она месяц консультировалась с посольством Грузии, которое, в свою очередь, обращалось к местным языковедам. Вместе с новым названием грузинский народ может называться картвелами.

Название «Грузия» считает русифицированным. «Сакартвело» происходит от основного центрального грузинского региона Картли (Иберии). Самая ранняя ссылка на «Сакартвело» встречается в 800 году. «Георгия» происходит от персидского обозначения грузин — «гург».

BNS

Photo by oscepa on Foter.com / CC BY-SA