Литву посетит с визитом главнокомандующий ВС Дании

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В среду Литву посетит с официальным визитом главнокомандующий вооруженными силами Дании Бьёрн Биссеруп.

Он обсудит с командованием ВС и представителями оборонного ведомства Литвы ситуацию с безопасностью, двустороннее и многостороннее сотрудничество, сообщило Минобороны.

В завершение визита датский генерал почтит память погибших за свободу Литвы на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

В 2015 году Литва и Дания возобновили меморандум о соглашении, которым обязались укреплять сотрудничество Литвы и Дании в областях оборонного планирования, оборонной стратегии, связи и информационных систем, оборонной промышленности и др.

Дания помогла подготовить и вооружить Артиллерийский батальон ВС Литвы, постоянно предоставляет помощь в обучении литовских военных, приглашает на проводимые в Дании военные учения, направляет своих военных для участия в различных учениях в Литве.

Дания является одним из наиболее активных участников миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

BNS

By Sara Skytte — Forsvaret, CC BY-SA 4.0, Link