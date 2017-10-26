Литву посетит Великий герцог Люксембурга Анри

В четверг в Литву с официальным визитом прибывает Великий герцог Люксембурга Анри.

Люксембургский монарх прибудет в сопровождении вице-премьера, министра экономики, обороны и внутренней безопасности Этьена Шнайдера и министра иностранных дел, по европейским делам и миграции Жана Ассельборна, а также делегации 40 представителей бизнеса, сообщило президентское ведомство.

Президент Даля Грибаускайте обсудит с Великим герцогом двусторонние отношения, сотрудничество в рамках Европейского Союза (ЕС) и НАТО. Одна из главных тем встречи – вопросы укрепления безопасности и обороны.

Люксембург принимает активное участие в деле обеспечения безопасности в Балтийских странах и на восточном фланге НАТО. Люксембургские военные служат в составе батальона передового базирования НАТО в Литве. С 2014 года контингент вооруженных сил Люксембурга в порядке ротации регулярно участвует в военных учениях в Литве.

Несмотря на то, что у Люксембурга нет своей военной авиации, это государство неоднократно принимало финансовое участие в обеспечении миссии по охране воздушного пространства Балтийских стран.

Во время визита в Президентском дворце состоится подписание соглашения между Литвой и Люксембургом о сотрудничестве в области возобновляемой энергетики.

“Литва превышает намеченные требования, уже сейчас у нас объемы обновляющейся энергии близки к 25%, позже мы достигнем и 30%, это намного больше установленных минимальных требований в Европе, а у Люксембурга, маленькой страны, таких возможностей нет, и, подписав в четверг определенный договор, продадим часть этой квоты, а те деньги, которые получим, более 10 млн. евро, используем на дальнейшее развитие обновляющейся энергетики в Литве”, – сказала глава государства Литовскому радио.

По ее словам, это будет первое такое европейское соглашение.

“Мы видим, что мы не только можем рассчитывать на помощь других, но можем в такой интересной форме – это будет первое такое европейское соглашение – помочь Люксембургу и тем самым выгодно для нас самих использовать эти средства”, – сказала Д. Грибаускайте.

Главы государств также обсудят вопросы укрепления деловых связей, сотрудничество в области стимулирования инноваций, научных исследований и высоких технологий.

После официальной встречи в Президенстком дворце президент Литвы и Великий герцог в отеле Kempinski откроют первый Литовско-Люксембургский экономический форум, на котором особое внимание будет уделено вопросам развития транспорта, логистики, финансовых и информационных технологий.

В пятницу Д. Грибаускайте вместе с Великим герцогом Анри посетят Пабраде, где на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса встретятся со служащими в составе батальона НАТО люксембургскими военными и ознакомятся с дислоцированной в Литве военной техникой из Люксембурга.

BNS

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