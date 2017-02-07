Литву посетят министр обороны Германии и генералы НАТО

Литву посетят министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и высокопоставленные генералы НАТО. Они во вторник примут участие в официальной презентации батальона НАТО.

Военнослужащих передового батальона НАТО под командованием Германии в Рукле Йонавского района Литвы также будут приветствовать натовские генералы: командующий Объединенными силами блока, генерал Сальваторе Фарина, командующий Многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Манфред Хофман, командующий Объединенными сухопутными силами Альянса, генерал-лейтенант Деррил Вильямс.

В прошлом году в блоке НАТО была достигнута договоренность разместить в каждой из стран Балтии и в Польше по батальону. Численность каждого из батальонов будет составлять около тысячи человек. Так Альянс реагирует на интервенцию России на Украине и ее военную активность в регионе.

В батальоне под германским командованием в 2017–2018 будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – в общей сложности около 1200 человек.

BNS

Метки: Литва, Министр обороны Германии, НАТО