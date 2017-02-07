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Литву посетят министр обороны Германии и генералы НАТО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 06, 15:00   |   Комментариев: 7

Литву посетят министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и высокопоставленные генералы НАТО. Они во вторник примут участие в официальной презентации батальона НАТО.

Военнослужащих передового батальона НАТО под командованием Германии в Рукле Йонавского района Литвы также будут приветствовать натовские генералы: командующий Объединенными силами блока, генерал Сальваторе Фарина, командующий Многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Манфред Хофман, командующий Объединенными сухопутными силами Альянса, генерал-лейтенант Деррил Вильямс.

В прошлом году в блоке НАТО была достигнута договоренность разместить в каждой из стран Балтии и в Польше по батальону. Численность каждого из батальонов будет составлять около тысячи человек. Так Альянс реагирует на интервенцию России на Украине и ее военную активность в регионе.

В батальоне под германским командованием в 2017–2018 будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – в общей сложности около 1200 человек.

BNS

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Комментарии читателей (7)
  1. (84.55.59.11) пробегающий пишет:
    2017 02 07 at 12:51

    Лейтмотив всех новостей (Внезапная проверка боеготовности ВКС)это для лучшего настроения во всем мире.Только не начинайте про контору,будьте здоровы!

  2. (84.55.59.11) пробегающий пишет:
    2017 02 07 at 10:22

    Cheh ,а Вы по утрам почитайте Россиские новастные сайты ,так для общего развитие !

  3. (91.187.4.98) Cheh пишет:
    2017 02 07 at 08:44

    Шизофрения!

  4. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 06 at 21:00

    А может они не знают,а пока будут узнавать- Литва с Украиной с тылу зайдут.

  5. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 02 06 at 21:00

    Надо писать 5 км.

  6. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 02 06 at 20:49

    500 км это много..это через 3 страны :).

  7. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 06 at 16:43

    Зачем же так неосмотрительно куказывать расположение войск?Россия наверняка нацелит свои ракеты на этот район и от батальонов один прах останется.Лучше для маскировки указывать км на 500 от того места подальше и ввести противника в заблуждение.






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