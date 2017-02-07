Литву посетят министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и высокопоставленные генералы НАТО. Они во вторник примут участие в официальной презентации батальона НАТО.
Военнослужащих передового батальона НАТО под командованием Германии в Рукле Йонавского района Литвы также будут приветствовать натовские генералы: командующий Объединенными силами блока, генерал Сальваторе Фарина, командующий Многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Манфред Хофман, командующий Объединенными сухопутными силами Альянса, генерал-лейтенант Деррил Вильямс.
В прошлом году в блоке НАТО была достигнута договоренность разместить в каждой из стран Балтии и в Польше по батальону. Численность каждого из батальонов будет составлять около тысячи человек. Так Альянс реагирует на интервенцию России на Украине и ее военную активность в регионе.
В батальоне под германским командованием в 2017–2018 будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – в общей сложности около 1200 человек.
Метки: Литва, Министр обороны Германии, НАТО
Лейтмотив всех новостей (Внезапная проверка боеготовности ВКС)это для лучшего настроения во всем мире.Только не начинайте про контору,будьте здоровы!
Cheh ,а Вы по утрам почитайте Россиские новастные сайты ,так для общего развитие !
Шизофрения!
А может они не знают,а пока будут узнавать- Литва с Украиной с тылу зайдут.
Надо писать 5 км.
500 км это много..это через 3 страны :).
Зачем же так неосмотрительно куказывать расположение войск?Россия наверняка нацелит свои ракеты на этот район и от батальонов один прах останется.Лучше для маскировки указывать км на 500 от того места подальше и ввести противника в заблуждение.