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Литву посетят министр обороны и командующий ВС Нидерландов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 10, 11:00   |   1 комментарий

В понедельник Литву посетят министр обороны Голландии Жанин Хеннис-Плассхарт и командующий вооруженными силами (ВС) этой страны, генерал Томас Миддендорп.

В министерстве обороны состоится двухсторонняя встреча министров обороны и командующих ВС Литвы и Нидерландов, на которой будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.

Министры и командующие ВС также   обсудят вопросы, связанные с дислоцированной в Литве группой передового базирования НАТО, в которую Голландия выделила своих военных и технику, сообщило министерство обороны.

После двухсторонней встречи министры и командующие армиями отправятся в Руклу, где дислоцирована боевая группа батальона НАТО. Здесь запланирована встреча с командованием группы, голландскими военными, на полигоне Гайжюнай гостям будет показан эпизод совместных и литовцами учений.

В дислоцированный в Рукле батальон сил НАТО под командованием Германии Голландия выделила около 250 военных. Голландские военные прибыли с различной военной техникой и оборудованием: боевыми машинами CV 90, транспортными средствами разведки Fennek, транспортерами Boxer, бронированными машинами ремонта и эвакуации.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (83.181.84.165) Bava пишет:
    2017 04 10 at 12:44

    Коллеги по шестерению на хозяина.






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