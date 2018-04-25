Литву посетят премьер и глава МИД Грузии

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В понедельник с визитом в Литву прибудет премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщило литовское правительство.

Он встретится с главой литовского Кабмина Саулюсом Сквярнялисом.

На встрече планируется обсудить двухсторонние отношения, экономическое сотрудничество, прочие актуальные вопросы. Больше внимание намечается уделить программе Восточного партнерства Евросоюза и интеграции в ЕС и НАТО, говорится в сообщении.

В это же время в Литве с визитом будет находиться и глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

После войны 2008 года Москва признала независимыми Южную Осетию и Абхазию, заявивших о выходе из Грузии в конце прошлого века.

Россия также дислоцировала тысячи своих военных на военных базах на этих территориях. Международная общественность считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными грузинскими территориями.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было принято заявление о том, что Грузия станет членом Альянса. Все же, в ближайшее время возможности Грузии вступить в ЕС и НАТО остаются туманными.

BNS