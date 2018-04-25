Литву с историческим визитом посетит премьер Израиля Б. Нетаньяху

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В Литву на этой неделе прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подтвердили в понедельник BNS в литовском правительстве.

Это первый визит израильского премьера в Литву.

Глава правительства Израиля прибудет в Литву в четверг. В Вильнюсе он встретится с премьерами Литвы, Латвии и Эстонии, президентом Далей Грибаускайте и Еврейской общиной Литвы (ЕОЛ).

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис накануне визита назвал Израиль стратегическим партнером Литвы в регионе Ближнего Востока.

«Мы поддерживаем тесные политические, экономические связи, высказываемся за активное сотрудничество Израиля и Евросоюза (ЕС)», — говорится в присланном агентству BNS комментарии С. Сквярнялиса.

На повестке дня — вопросы Ближнего Востока

Литва входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, однако в последнее время ей все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США.

В декабре прошлого года по инициативе Литвы премьер Израиля после более чем двадцатилетнего перерыва был приглашен в Брюссель не встречу с министрами ЕС.

С другой стороны, Литва придерживается общей политики ЕС не признавать Иерусалим столицей Израиля, пока не разрешен конфликт с палестинцами, и вместе с другими странами-членами ЕС поддерживает критикуемое Израилем и США соглашение с Ираном о его ядерной программе.

Во время визита также будет обсуждаться ситуация в секторе Газы.

По словам С. Сквярнялиса, помимо актуальных тем международных отношений Литва стремится укреплять двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, обороны, кибербезопасности.

Дед родился в Креве

На повестке дня двусторонних отношений также стоит вопрос исторической памяти евреев Литвы. Израильский премьер намерен во время визита встретиться с литовскими евреями в вильнюсской синагоге.

«Для нас большая честь, что помимо политических встреч премьер Израиля уделит немало внимания ЕОЛ. ЕОЛ вместе с посольством приглашает евреев встретиться с Б. Нетаньяху и его супругой», — сказала в понедельник BNS председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации.

Сейчас в Литве проживает около 3 тыс. евреев. Литва старается укреплять связи и с проживающими по всему миру литваками — евреями-выходцами с литовских земель.

У Б. Нетаньяху тоже есть литвакские корни — его дед родился в местечке Крево, что на территории нынешней Белоруссии.

BNS