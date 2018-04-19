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Литву в июне посетит Далай-лама

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 18:00   |   Комментариев: 0

Литву в июне посетит духовный лидер Тибета Далай-лама.

Представитель общественного учреждения “Дом Тибета” Рута Норкуте сказала в четверг BNS, что Далай-лама будет находиться в Литве 13-14 июня.

В первый день визита он выступит с лекцией в Вильнюсском университете, поздравит Литву со столетием восстановления государства, сказал BNS представитель Вильнюсского университета Эрвинас Спудис.

Далай-лама посещал Литву трижды, а последний раз был здесь в 2013 году.

Тогда с ним встретилась президент Даля Грибаускайте, что вызвало большое возмущение Китая.

BNS

Метки: 

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