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Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling

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Представлять Литву в споре относительно неблагоприятного для неё решения Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну ГАЗПРОМ 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира – американской Shearman &Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.

С парижским отделением этой конторы подписан предварительный контракт стоимостью 1 млн евро и продолжительностью 3 года. Контора Shearman &Sterling LLP была единственным участником конкурса, предложившая расценку 600 евро за час, говорится на Центральном портале публичных закупок.

В сентябре Литва подала в суд Швеции прошение об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между государством и ГАЗПРОМОМ. Представитель минэнерго Литвы Андрюс Йовайша BNS сказал, что в настоящее время они ждут, когда россияне пришлют свой отзыв по иску Литвы.

Заседание суда, по его словам, должно состояться в 2017 г., а решение возможно в конце 2017-го.

Shearman & Sterling LLP интересы Литвы защищала и в споре с французским концерном Veolia в Вашингтонском арбитраже.

В длящемся четыре года споре правительства Литвы с ГАЗПРОМОМ относительно переплаты за газ в сумме 1,4 млрд евро Стокгольмский арбитраж не усмотрел вины российского концерна, но признал, что ГАЗПРОМ, поставляя газ Литве и владея акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos, таким образом создал конфликт интересов.

BNS

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