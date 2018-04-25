Литву впервые посетил глава Европейской Палаты аудита

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В Литву впервые прибыл председатель Европейской Палаты аудита (ЕПА) Клаус Хейнер Лене. Он находится в Литве с двухдневным визитом. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис встретился с председателем Европейской Палаты аудита Клаусом-Хейнером Лене, и обсудил рекомендации этого учреждения по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и другие вопросы.

Премьер-министр поздравил Председателя Европейской Палаты аудита с его первым визитом в Литву и поблагодарил его за конструктивное сотрудничество в успешном инвестировании фондов структурной помощи Европейского Союза в Литве. Было отмечено, что за годы финансирования за период 2007-2013 г.г. все рекомендации Европейской Палаты аудита по использованию средств ЕС были успешно выполнены.

В настоящее время Литва большое внимание уделяет внутреннему рынку ЕС. Важно не только устранять существующие барьеры на пути свободного перемещения товаров и услуг в пределах ЕС, но также избегать любых инициатив, которые бы ограничивали возможности, предлагаемые единым рынком. Поэтому Европейской аудиторской палате следует уделять больше внимания наименее интегрированной области внутреннего рынка- сфере услуг (особенно транспорту).

«Для нас первостепенное значение имеет качество окончательного соглашения по многолетнему бюджету ЕС, а не скорость переговоров. Нужен правильный баланс между традиционными политиками и новыми приоритетами. Важнейшими вопросами для Литвы являются общая политика сельского хозяйства и финансирование закрытия Игналинской АЭС », — сказал глава правительства.

Также было подчеркнуто, что очень важно обеспечить достаточное финансирование для реализации проекта Rail Baltica и синхронизации электрических сетей.

Выделены новые приоритеты для Литвы: кибербезопасность, защита внешних границ и военная мобильность.

BNS