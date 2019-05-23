Ливия стоит на пороге гражданской войны, считают в ООН

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Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что страна стоит на пороге новой гражданской войны, передает ТАСС.

«Ливия стоит на грани скатывания к гражданской войне, — отметил он во вторник на заседании Совбеза ООН. — Понадобятся годы, чтобы восполнить уже нанесенный урон. Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них — мирные граждане».

Представитель ООН обратил особое внимание на нарушение установленного Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию. «Грубое, заснятое на телекамеры нарушение оружейного эмбарго приводит к появлению у сторон большого количества вооружений», — указал он.

По словам Саламе, многие страны «доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта». «Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец», — заключил он.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему вооруженным формированиям быть готовыми к обороне. Подразделения ЛНА установили контроль над некоторыми населенными пунктами в окрестностях ливийской столицы и обстреляли аэропорт.

Позднее базирующиеся в столице подразделения объявили о начале кампании «Вулкан гнева» для противостояния силам ЛНА, штурмующим Триполи. Все это время на окраинах столицы не прекращаются позиционные бои, а противоборствующие стороны применяют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

Отметим, что фельдмаршал Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, опирается на поддержку России. Он неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. Хафтар получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в 2 млрд долларов в обмен на 2 военные базы.

В октябре 2018 года издание Bellingcat и британская разведка выяснили, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам — Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, которого в Москве считают реальным претендентом на место покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

А в марте СМИ сообщали, что Хафтара поддерживают сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. В частности, сообщалось, что ЧВК Вагнера поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Поддержку связали с российской экспансией в Африке.

NEWSru.com